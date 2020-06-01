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Тайсон попросив Кличка допомогти з підготовкою до бою

Сьогодні 12:17 880 0
Ентоні Джошуа прокоментував підготовку Майка Тайсона
Тайсон попросив Кличка допомогти з підготовкою до бою
#Кличко, #Тайсон

Джерело - klitschko-brothers.com.

Ексчемпіон світу Володимир Кличко отримав запрошення від іншого легендарного боксера американця Майка Тайсона приєднатися до його команди на час підготовки до повернення в ринг.

Про це розповів чинний володар титулів WBA/WBO/IBF в сусуперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа.

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"Майк Тайсон хоче зробити камбек. Його команда запросила допомогти Володимира Кличка. Вони могли покликати будь-якого бійця, але вибрали Володимира, оскільки він - дуже шанований суперважковаговик і знає, як що працює, - зазначив Джошуа. - Хотілося б, аби у світі боксу мене запам'ятали таким же. Володимир - людина, на якого я рівняюся", - розповів Джошуа.

Раніше, Тайсон спровокував бійку на рестлінгу.

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