Тайсон попросив Кличка допомогти з підготовкою до бою

Ентоні Джошуа прокоментував підготовку Майка Тайсона

Ексчемпіон світу Володимир Кличко отримав запрошення від іншого легендарного боксера американця Майка Тайсона приєднатися до його команди на час підготовки до повернення в ринг.

Про це розповів чинний володар титулів WBA/WBO/IBF в сусуперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа.

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"Майк Тайсон хоче зробити камбек. Його команда запросила допомогти Володимира Кличка. Вони могли покликати будь-якого бійця, але вибрали Володимира, оскільки він - дуже шанований суперважковаговик і знає, як що працює, - зазначив Джошуа. - Хотілося б, аби у світі боксу мене запам'ятали таким же. Володимир - людина, на якого я рівняюся", - розповів Джошуа.

Раніше, Тайсон спровокував бійку на рестлінгу.