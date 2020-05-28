Джерело - Чемпіон.
53-річний американський боксер Майк Тайсон став причиною бійки на рестлерському шоу All Elite Wrestling's в Джексонвіллі.
Тайсон прибув у компанії ексчемпіона UFC Генрі Сехудо, Рашада Еванса і Вітора Белфорда. Майк спровокував бійку з відомим рестлером Крісом Джеріко.
MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL 😳— B/R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020
(via @AEWonTNT)pic.twitter.com/6OuNKfkqAR
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