Джерело - Чемпіон.

53-річний американський боксер Майк Тайсон став причиною бійки на рестлерському шоу All Elite Wrestling's в Джексонвіллі.

Тайсон прибув у компанії ексчемпіона UFC Генрі Сехудо, Рашада Еванса і Вітора Белфорда. Майк спровокував бійку з відомим рестлером Крісом Джеріко.

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