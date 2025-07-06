Заміна Ернандесу: Мілан придивляється до захисника Гента

Лівий захисник Гента Арчі Браун увійшов до списку трансферних цілей Мілана.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Россонері" розглядають гравця як одного з кандидатів на заміну Тео Ернандесу, який близький до відходу з клубу.

Браун приєднався до Гента в серпні 2023 року, перейшовши з Лозанни за 4 млн євро. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2027 року.

У минулому сезоні Арчі записав на свій рахунок 3 голи та 4 результативні передачі у 46 матчах за Гент. Transfermarkt оцінює його вартість у 7 млн євро.

Нагадаємо, що кандидатом на заміну Ернандесу називають і Олександра Зінченка. Зокрема, він може перейти у Мілан в рамках обміну футболістами.