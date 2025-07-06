Субіменді: Перехід у Арсенал – той крок, який я хотів зробити

Півзахисник збірної Іспанії Мартін Субіменді прокоментував свій перехід із Реал Сосьєдада в Арсенал.

Слова 26-річного хавбека наводить Бен Джейкобс.

"Це молода, дуже вмотивована та амбітна команда. Вони нещодавно продемонстрували свій потенціал, і я вважаю, що найкраще ще попереду. Щойно ступаєш сюди, розумієш, наскільки великий цей клуб і ця команда.

Андреа Берта та Мікель Артета чудово піклувалися про мене, не залишаючи жодних сумнівів. Це величезний момент у моїй кар'єрі. Це той крок, якого я шукав, той, який я хотів зробити. Звичайно, це велика зміна, але я готовий почати", – заявив іспанець.