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Субіменді: Перехід у Арсенал – той крок, який я хотів зробити

Олег Дідух — 6 липня 2025, 16:26
Субіменді: Перехід у Арсенал – той крок, який я хотів зробити
Мартін Субіменді
ФК Арсенал

Півзахисник збірної Іспанії Мартін Субіменді прокоментував свій перехід із Реал Сосьєдада в Арсенал.

Слова 26-річного хавбека наводить Бен Джейкобс.

"Це молода, дуже вмотивована та амбітна команда. Вони нещодавно продемонстрували свій потенціал, і я вважаю, що найкраще ще попереду. Щойно ступаєш сюди, розумієш, наскільки великий цей клуб і ця команда.

Андреа Берта та Мікель Артета чудово піклувалися про мене, не залишаючи жодних сумнівів. Це величезний момент у моїй кар'єрі. Це той крок, якого я шукав, той, який я хотів зробити. Звичайно, це велика зміна, але я готовий почати", – заявив іспанець.

Нагадаємо, Арсенал не розголошує тривалість контракту з Субіменді. За інформацією ЗМІ, трансфер хавбека обійшовся англійському клубу в 65 мільйонів євро.

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