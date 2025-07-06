Бразильці в оточенні європейців: визначилися всі півфінальні пари КЧС-2025

Вчора, 5 липня, відбулися останні два матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року.

За їхнім підсумком визначилися всі півфінальні пари турніру, куди вийшли ще дві команди, а саме ПСЖ та Реал Мадрид.

Французький колектив, який догравав матч удев'ятьох, обіграв Баварію (2:0), після чого "бланкос" не без проблем, але пройшли через супротив дортмундської Боруссії (3:2).

ПСЖ та Реал доєдналися на стадії півфіналу КЧС-2025 до Флуміненсе та Челсі, які днем раніше перемогли Аль-Хіляль (2:1) та Палмейрас (2:1) відповідно.

Таким чином, визначилися обидві півфінальні пари, переможці яких змагатимуться за перемогу на турнірі.

Клубний чемпіонат світу-2025. 1/2 фіналу

08.07, 22:00 | Флуміненсе – Челсі

09.07, 22:00 | ПСЖ – Реал Мадрид

Фінальний матч Клубного чемпіонату світу 2025 року відбудеться 13 липня в Іст-Резерфорді на "Метлайф Стедіум". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше Томас Мюллер поділився своїми емоціями від поразки у матчі з ПСЖ, який став для нього останнім у складі Баварії.