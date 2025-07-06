Дружина відомого українського біатлоніста склала присягу
Аїта Гаспарін
Instagram Aita Gasparin
Швейцарська біатлоністка Аїта Гаспарін після завершення навчання склала присягу офіцера митниці.
Відповідне відео спортсменка оприлюднила в соцмережах.
"Мала за честь виступити на церемонії присяги. Вітання всім хто став новими офіцерами митниці. Бажаю сміливості та чесності на шляху попереду", – написала біатлоністка.
Нагадаємо, восени 2022-го Аїта Гаспарін вийшла заміж за українського біатлоніста, призера чемпіонату світу, Сергія Семенова.
Пара проживає в Європі. А Сергій Семенов працює в штабі чоловічої збірної України з біатлону.
31-річна Аїта Гаспарін в сезоні 2024/2025 посіла 26 місце в загальному заліку Кубку світу.
Біатлоністка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2022.
Вона одна з сестер Гаспарін, які також виступали за команду Швейцарії.