Дружина відомого українського біатлоніста склала присягу

Швейцарська біатлоністка Аїта Гаспарін після завершення навчання склала присягу офіцера митниці.

Відповідне відео спортсменка оприлюднила в соцмережах.

"Мала за честь виступити на церемонії присяги. Вітання всім хто став новими офіцерами митниці. Бажаю сміливості та чесності на шляху попереду", – написала біатлоністка.

Нагадаємо, восени 2022-го Аїта Гаспарін вийшла заміж за українського біатлоніста, призера чемпіонату світу, Сергія Семенова.

Пара проживає в Європі. А Сергій Семенов працює в штабі чоловічої збірної України з біатлону.

31-річна Аїта Гаспарін в сезоні 2024/2025 посіла 26 місце в загальному заліку Кубку світу.

Біатлоністка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2022.

Вона одна з сестер Гаспарін, які також виступали за команду Швейцарії.