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Декілька клубів НБА хочуть обміняти ЛеБрона

Андрій Мошкун — 6 липня 2025, 17:23
Декілька клубів НБА хочуть обміняти ЛеБрона
Instagram ЛеБрона Джеймса

Клуби НБА все ще сподіваються обміняти легендарного ЛеБрона Джеймса з Лейкерс, однак на заваді може стати висока зарплата гравця.

Про це пише ESPN.

За даними джерел видання, щонайменше чотири команди зверталися до Лейкерс із запитами щодо можливого обміну ЛеБрона. Однак така можливість малоймовірна через велику зарплату Джеймса та пункт про заборону обміну в контракті.

Наразі жодної конкретики немає. Команди вивчають наскільки реальним може бути такий "трейд".

Минулого сезону ЛеБрон Джеймс набирав у середньому 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі, реалізовуючи 51,3% кидків з гри та 37,6% триочкових.

Раніше з'явилася інформація, що ЛеБрону Джеймсу не подобається грати разом з Лукою Дончичем.

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс НБА

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