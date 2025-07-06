Декілька клубів НБА хочуть обміняти ЛеБрона

Клуби НБА все ще сподіваються обміняти легендарного ЛеБрона Джеймса з Лейкерс, однак на заваді може стати висока зарплата гравця.

Про це пише ESPN.

За даними джерел видання, щонайменше чотири команди зверталися до Лейкерс із запитами щодо можливого обміну ЛеБрона. Однак така можливість малоймовірна через велику зарплату Джеймса та пункт про заборону обміну в контракті.

Наразі жодної конкретики немає. Команди вивчають наскільки реальним може бути такий "трейд".

Минулого сезону ЛеБрон Джеймс набирав у середньому 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі, реалізовуючи 51,3% кидків з гри та 37,6% триочкових.

Раніше з'явилася інформація, що ЛеБрону Джеймсу не подобається грати разом з Лукою Дончичем.