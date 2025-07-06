Інтер Маямі націлився на основного хавбека Атлетико

Центральний півзахисник Атлетико Мадрид і збірної Аргентини Родріго Де Пауль може продовжити кар’єру в Інтер Маямі.

Про це повідомляє Sportskeeda.

Атлетико хоче продати Де Пауля цього літа, оскільки його контракт діє до літа 2026 року, а домовитися щодо нової угоди з аргентинцем не вдається. Попри бажання головного тренера "Матрацників" Дієго Сімеоне зберегти Де Пауля, клуб готовий відпустити 31-річного хавбека всього за 15 мільйонів євро.

Цим хоче скористатися Інтер Маямі, який хоче возз’єднати Де Пауля з його партнером по збірній Аргентини Ліонелем Мессі за рік до чемпіонату світу 2026 року.

Півзахисник виступає за Атлетико Мадрид з літа 2021 року. В минулому сезоні на його рахунку 3 голи та 10 асистів у 53 матчах у всіх турнірах.