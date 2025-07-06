Людмила Кіченок: Тренерам на Вімблдоні не вистачає грошей

Людмила Кіченок залишилася єдиною представницею України на Вімблдоні. Після виходу нашої досвідченої парниці у третє коло британського мейджору Людмила поспілкувалася з українськими журналістами. Обговорили далеко не тільки тенісні моменти, торкнулися й питання фінансів. Однак спочатку все ж про спорт.

– Візуально здалося, що перемога далася легко. Чи так було насправді?

– В першому сеті не сказала б, що легко. А далі – так, у нас дійсно пішла гра, а в них, навпаки, все посипалося.

– Ви залишаєтеся останньою представницею України на турнірі. Чи відчуваєте з цього приводу додаткову відповідальність?

– Можливо, але я намагаюся на себе додатковий тягар не вішати. Прикро, що наші дівчата програли, бо я за всіх вболівала.

– Можливо, ходили на матчі наших дівчат, сестри?

– Ні, якось не було часу, і там завжди дуже багато людей, тому не вдалося.

– Ваші наступні суперниці, Тімеа Бабош та Луїза Стефані, є досвідченими парницями, однак ви їх уже обігрували напередодні Вімблдону, в Бад-Гомбурзі. Уже знаєте, як проти них варто грати?

– Так, але якщо в них гарний день, то вони здатні грати в дуже гарний теніс. Тому будемо настроюватись, будувати тактику. Матч буде у понеділок, тож час є.

– Незабаром у вас день народження (20 липня – прим.), вже вирішили, де будете святкувати?

– Чесно кажучи, поки ні. Напевно, в Братиславі, там будемо тренуватися перед американською серією.

– Разом з сестрою будете святкувати?

– Мабуть…, а хоча ні, вона планує грати в Гамбурзі та Празі. Минулого року ми разом святкували.

– У вас йде 18 офіційний сезон у дорослому тенісі. Плануєте покращити до круглої цифри, наприклад, 20?

– Та ні, я планую грати, поки вдається.

– Чи ви слідкуєте за статистикою своїх матчів? Скільки виграно, скільки програно?

– Ні, взагалі не слідкую.

– В рідному Дніпрі коли востаннє були? З рідних там хтось залишився?

– О, це ще до повномасштабного вторгнення, десь за рік. Там живе рідний брат тата та його родина, а сам тато – у Києві.

– Після Вімблдону де плануєте грати?

– Відпочину декілька днів, а потім зіграю в Монреалі та Цинциннаті.

– Один тренер розповідав, що їм на Вімблдоні дається по 40 фунтів на день, і йому не вистачає. А спортсмени отримують по 80. Ваш чоловік і тренер не жалівся, йому вистачає грошей?

– Мені здається, мені на день нараховують 109 або 110 фунтів. А тренерам – дійсно, 40. Стасу (Хмарському, чоловіку Людмили – прим.) не вистачає. Він мене просить: "Скинь свою фотку акредитації" (сміється).

– Наскільки я знаю, тут виплачуються гроші на проживання, так? Ви живете в готелі?

– Так, виплачуються, але ми живемо на квартирі. Я завжди намагаюся десь жити на квартирі, бо тенісисти кожен тиждень одні й ті самі. Я не хочу йти постійно з одними й тими ж людьми на сніданок. 18 сезон все-таки (сміється). Тому намагаюсь жити окремо.

– А тільки гроші видають чи можуть надати якісь апартаменти?

– Зазвичай на турнірах є тільки офіційний готель. А на "Шоломах" можна вибирати: або готель, або гроші. До речі, британці з початку повномасштабної війни українцям сплачують вдвічі більше, ніж всім іншим.

– Привідкрийте завісу, куди інвестували зароблені призові за 18 років?

– Поки нікуди. Квартиру ми орендуємо у Братиславі. Зараз я вивчаю напрямки, куди можна інвестувати.