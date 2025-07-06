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Основний захисник Інтера може перебратися в Саудівську Аравію

Олег Дідух — 6 липня 2025, 17:09
Основний захисник Інтера може перебратися в Саудівську Аравію
Франческо Ачербі
Getty Images

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль проявляє інтерес до центрального захисника міланського Інтера Франческо Ачербі.

Про це повідомляє FC Inter 1908.

Влітку Аль-Хіляль очолив екстренер Інтера Сімоне Індзагі, і він хоче бачити у своїй новій команді колишнього підопічного. Міланський клуб планує омолодити лінію оборони, тому ймовірно, буде готовий відпустити 37-річного ветерана цього літа. Перші контакти між Аль-Хілялем і оточенням Ачербі вже відбулися.

Захисник виступає за Інтер з літа 2022 року, його контракт діє до кінця червня 2026 року. В минулому сезоні на рахунку Ачербі 1 гол і 2 асисти в 35 матчах за міланський клуб у всіх турнірах. У червні гравець відмовився від виклику в збірну Італії.

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