Одна з найкрасивіших боксерок світу нокаутувала суперницю з Болівії

Австралійська боксерка Скай Ніколсон (13-1, 2 КО) без проблем розібралася з болівійкою Карлою Камілою Кампос (9-4, 8 КО).

Бій завершився нокаутом у другому раунді.

29-річна Скай була більш мобільною на ринзі. У другому раунді Ніколсон продемонструвала чудову роботу рук.

Суперниця пропустила кілька ударів і закрилася на канатах. Рефері вирішив зупинити бій.

Бокс

Скай Ніколсон (Австралія) – Карла Каміла Кампос (Болівія) ТКО 2

Skye Nicolson gets the stoppage 🔥



Another dominant performance from the Aussie southpaw.#CatterallEubank | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/iN4hhRpyEl — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 5, 2025

Нагадаємо, український боксер Тарас Шелестюк нокаутом здолав американця Лівсі.