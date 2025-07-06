Одна з найкрасивіших боксерок світу нокаутувала суперницю з Болівії
Скай Ніколсон
Австралійська боксерка Скай Ніколсон (13-1, 2 КО) без проблем розібралася з болівійкою Карлою Камілою Кампос (9-4, 8 КО).
Бій завершився нокаутом у другому раунді.
29-річна Скай була більш мобільною на ринзі. У другому раунді Ніколсон продемонструвала чудову роботу рук.
Суперниця пропустила кілька ударів і закрилася на канатах. Рефері вирішив зупинити бій.
Бокс
Скай Ніколсон (Австралія) – Карла Каміла Кампос (Болівія) ТКО 2
Нагадаємо, український боксер Тарас Шелестюк нокаутом здолав американця Лівсі.