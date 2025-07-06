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Одна з найкрасивіших боксерок світу нокаутувала суперницю з Болівії

Руслан Травкін — 6 липня 2025, 07:14
Одна з найкрасивіших боксерок світу нокаутувала суперницю з Болівії
Скай Ніколсон
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Австралійська боксерка Скай Ніколсон (13-1, 2 КО) без проблем розібралася з болівійкою Карлою Камілою Кампос (9-4, 8 КО).

Бій завершився нокаутом у другому раунді.

29-річна Скай була більш мобільною на ринзі. У другому раунді Ніколсон продемонструвала чудову роботу рук.

Суперниця пропустила кілька ударів і закрилася на канатах. Рефері вирішив зупинити бій.

Бокс

Скай Ніколсон (Австралія) – Карла Каміла Кампос (Болівія) ТКО 2

Нагадаємо, український боксер Тарас Шелестюк нокаутом здолав американця Лівсі. 

Бокс нокаут Скай Ніколсон

Скай Ніколсон

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