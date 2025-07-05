Динамо програло Кішварді у товариському матчі

Київське Динамо зіграло свій перший товариський матч на літніх зборах в Австрії – суперником стала угорська Кішварда.

Перемогу здобув ексклуб Артема Мілевського з рахунком 2:0.

В основному складі киян вийшли переважно резервні футболісти та новачок Анхель Торрес. У підсумку, Динамо пропустило по голу в кожному з таймів, не зумівши врятувати матч.

Товариський матч

6 липня

Динамо Київ – Кішварда 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Йорданов, 24, 0:2 – Матанович, 71

Вже завтра, 6 липня, команди зіграють ще один матч між собою. Після цього на "біло-синіх" очікує зустріч проти Мідтьюлланда, яка відбудеться 10 липня о 17:00 за київським часом.

Раніше Динамо дізналося першого суперника у відборі ЛЧ. Український колектив зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).