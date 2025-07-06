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Двоє ексгравців основи: Полісся представило тренерський штаб команди U-19

Андрій Мошкун — 6 липня 2025, 16:32
Двоє ексгравців основи: Полісся представило тренерський штаб команди U-19
ФК Полісся

Житомирське Полісся представило фахівців, які працюватимуть з командою U-19.

Про це клуб повідомив у Telegram.

"До роботи з командою долучились фахівці, які добре знають, що потрібно молодим гравцям для розвитку. Серед них Гітченко Андрій Ігорович та Грицук Василь Васильович, які ще не так давно виступали за головну команду Полісся. Вони чудово розуміють, що таке Полісся зсередини, і знають, як допомогти юнакам пройти шлях від юнацького до великого футболу", – повідомили у клубі.

Тож тренерський штаб команди U-19 складатиметься з таких фахівців:

  • Головний тренер – Андрій Гітченко;
  • Асистенти тренера – Сергій Пінчук, Василь Грицук;
  • Тренер-аналітик Володимир Тумановський;
  • Асистент тренера-аналітика Іван Гергель;
  • Тренер воротарів – Кирило Злотар;
  • Тренер із ЗФП Ярослав Гацков;
  • Лікар Владислав Ільніцький;
  • Масажист Микола Семенюк;
  • Реабілітолог – Аристарх Александровський;
  • Адміністратор Петро Темір;

Раніше Полісся розгромно поступилось на зборах в Австрії.

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