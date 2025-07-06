Двоє ексгравців основи: Полісся представило тренерський штаб команди U-19

Житомирське Полісся представило фахівців, які працюватимуть з командою U-19.

Про це клуб повідомив у Telegram.

"До роботи з командою долучились фахівці, які добре знають, що потрібно молодим гравцям для розвитку. Серед них – Гітченко Андрій Ігорович та Грицук Василь Васильович, які ще не так давно виступали за головну команду Полісся. Вони чудово розуміють, що таке Полісся зсередини, і знають, як допомогти юнакам пройти шлях від юнацького до великого футболу" , – повідомили у клубі.

Тож тренерський штаб команди U-19 складатиметься з таких фахівців:

Головний тренер – Андрій Гітченко;

Асистенти тренера – Сергій Пінчук, Василь Грицук ;

Пінчук, Грицук Тренер-аналітик – Володимир Тумановський ;

Володимир Тумановський Асистент тренера-аналітика – Іван Гергель ;

Іван Гергель Тренер воротарі в – Кирило Злотар ;

Кирило Злотар Тренер із ЗФП – Ярослав Гацков ;

Ярослав Гацков Лікар – Владислав Ільніцький ;

Владислав Ільніцький Масажист – Микола Семенюк ;

Микола Семенюк Реабілітоло г – Аристарх Александровський;

Аристарх Александровський; Адміністратор – Петро Темір ;

Раніше Полісся розгромно поступилось на зборах в Австрії.