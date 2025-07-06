Двоє ексгравців основи: Полісся представило тренерський штаб команди U-19
ФК Полісся
Житомирське
Полісся представило фахівців, які працюватимуть з командою U-19.
Про це клуб
повідомив у Telegram.
"До роботи з командою долучились фахівці, які добре знають, що потрібно молодим гравцям для розвитку. Серед них – Гітченко Андрій Ігорович та Грицук Василь Васильович, які ще не так давно виступали за головну команду Полісся. Вони чудово розуміють, що таке Полісся зсередини, і знають, як допомогти юнакам пройти шлях від юнацького до великого футболу", – повідомили у клубі.
Тож тренерський штаб команди U-19 складатиметься з таких фахівців:
- Головний тренер – Андрій Гітченко;
- Асистенти тренера – Сергій Пінчук, Василь Грицук;
- Тренер-аналітик – Володимир Тумановський;
- Асистент тренера-аналітика – Іван Гергель;
- Тренер воротарів – Кирило Злотар;
- Тренер із ЗФП – Ярослав Гацков;
- Лікар – Владислав Ільніцький;
- Масажист – Микола Семенюк;
- Реабілітолог – Аристарх Александровський;
- Адміністратор – Петро Темір;
Раніше Полісся розгромно поступилось на зборах в Австрії.