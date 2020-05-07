Менеджер - про українських боксерів

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко є гідними людьми - в Україні є десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення.

Про це заявив генеральний секретар федерації боксу Росії Умар Кремлєв.

"Усик і Ломаченко - гідні люди, гідні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки на Україні, але і в Росії і Білорусії, весь православний світ їх любить і підтримує. Так само і я підтримую. Є в Україні десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення. Ось вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні це максимум кілька тисяч чоловік", - зазначив Кремлєв.

Раніше, Усик і Ломаченко були включені в базу даних сайту Миротворець.