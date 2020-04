Руїс закликав Джошуа провести третій бій

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Енді Руїс запропонував чинному володарю титулів Ентоні Джошуа провести третій бій.

Про це Енді у Twitter.

I got the first one, you got the second. Let‘s run it back a third time and see what’s up 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/wpyWHotQbk