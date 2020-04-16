Руїс закликав Джошуа провести третій бій

Руїс хотів би зустрітися ще раз з Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Енді Руїс запропонував чинному володарю титулів Ентоні Джошуа провести третій бій.

Про це Енді у Twitter.

"Я здобув перемогу в першому бою, а ти - в другому. Давай проведемо третій поєдинок і подивимося, що буде", - написав Руїс.

I got the first one, you got the second. Let‘s run it back a third time and see what’s up 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/wpyWHotQbk — AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) April 13, 2020

Раніше, Джошуа самоізолювався через коронавірус.