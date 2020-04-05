Усик жорстко відповів підписнику в Instagram

Олександр Усик отримав образливий коментар під час своєї трансляції в Instagram.

Український боксер звернувся до підписника, розкритикувавши того.

"Дивіться, прописали. Молодець, ти, який пишеш мені, знаєш, що ти написав. Перше слово "просто". Це написала відстань. Це написав інтернет. Друже, ти зараз бачиш мене, а я тебе – ні. Я кажу тобі, що ти боягуз, який ніколи в житті при зустрічі тет-а-тет такого не скаже. Ти будеш стояти на відстані і чекати своєї черги, щоб сфотографуватися", – сказав Усик.

Важливо: Усик боїться розкрити місце своїх тренувань

Він додав, що коментарі такого роду роблять його тільки сильнішим. "Я тобі дякую. Насправді спасибі тобі дуже велике".

Разом з тим. Усик запропонував підписнику поговорити в прямому ефірі.