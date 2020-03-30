Володаря титулу WBO, який записав відеоурок щодо побиття жінок, жорстко покарали

Причиною відсторонення стала публікація відео у соціальних мережах

Чемпіон світу за версією WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс був тимчасово позбавлений боксерської ліцензії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Причиною цього стала публікація відео у соціальних мережах, на якому Сондерс на прикладі боксерської груші пояснював, як бити свою дівчину або дружину під час сварки на шостий день самоізоляції.

Британська рада з контролю боксу прийняв рішення призупинити через цю публікацію боксерську ліцензію Сондерса.

Незабаром Сондерс приніс вибачення за це відео і пообіцяв пожертвувати 25 000 фунтів стерлінгів благодійним організаціям по боротьбі з насильством в сім'ї.