Джерело - iSport.ua.
Володар титулу WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс опублікував відео, в якому він розповідає, як правильно бити дружину.
Про це повідомляє Michael Morgan.
"Хочу зняти невелике відео для всіх пап, чоловіків і хлопців. Коронавірус - це серйозна проблема, через яку ми змушені перебувати в самоізоляції. Буває так, що ваша бабуся кричить на вас. Ви намагаєтеся бути терплячими, але після тижня на карантині можуть не витримати нерви.
І тут входить вона, плюється отрутою вам в обличчя. Немає різниці, що ви там зробили, але ви її засмутили. У якийсь момент ви раптово вибухаєте і б'єте її в підборіддя. Вона може виявитися в замішанні. Ви цим користуєтеся і б'єте ще раз лівої", - заявив Сондерс.
Billy Joe Saunders posting this video on how to hit women is just peak CTE behaviour. I dunno, maybe I’m outta line here...this isn’t even mildly amusing, domestic violence shouldn’t be. pic.twitter.com/FESRHCQOOd— Michael Morgan (@mikewhoatv) March 29, 2020
Відео називалося: Як правильно бити дружину в умовах карантину. Через деякий час боксер видалив запис, але ролик зберегли кілька користувачів Twitter.
Сондерс вже приніс вибачення і заявив, що відео - жарт, а сам він ніколи не піднімав руку на свою дружину.
Раніше, батько відомого британського боксера помер від коронавірусу.