Володар титулу WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс опублікував відео, в якому він розповідає, як правильно бити дружину.

Про це повідомляє Michael Morgan.

"Хочу зняти невелике відео для всіх пап, чоловіків і хлопців. Коронавірус - це серйозна проблема, через яку ми змушені перебувати в самоізоляції. Буває так, що ваша бабуся кричить на вас. Ви намагаєтеся бути терплячими, але після тижня на карантині можуть не витримати нерви.

І тут входить вона, плюється отрутою вам в обличчя. Немає різниці, що ви там зробили, але ви її засмутили. У якийсь момент ви раптово вибухаєте і б'єте її в підборіддя. Вона може виявитися в замішанні. Ви цим користуєтеся і б'єте ще раз лівої", - заявив Сондерс.