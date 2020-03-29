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Володар титулу WBO потрапив в скандал, записавши відеоурок щодо побиття жінок

Сьогодні 22:40 495 0
Сондерс записав відеоурок щодо побиття жінок
Володар титулу WBO потрапив в скандал, записавши відеоурок щодо побиття жінок
#Сондерс

Джерело - iSport.ua.

Володар титулу WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс опублікував відео, в якому він розповідає, як правильно бити дружину.

Про це повідомляє Michael Morgan.

"Хочу зняти невелике відео для всіх пап, чоловіків і хлопців. Коронавірус - це серйозна проблема, через яку ми змушені перебувати в самоізоляції. Буває так, що ваша бабуся кричить на вас. Ви намагаєтеся бути терплячими, але після тижня на карантині можуть не витримати нерви.

І тут входить вона, плюється отрутою вам в обличчя. Немає різниці, що ви там зробили, але ви її засмутили. У якийсь момент ви раптово вибухаєте і б'єте її в підборіддя. Вона може виявитися в замішанні. Ви цим користуєтеся і б'єте ще раз лівої", - заявив Сондерс.

Відео називалося: Як правильно бити дружину в умовах карантину. Через деякий час боксер видалив запис, але ролик зберегли кілька користувачів Twitter.

Сондерс вже приніс вибачення і заявив, що відео - жарт, а сам він ніколи не піднімав руку на свою дружину. 

Раніше, батько відомого британського боксера помер від коронавірусу.

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