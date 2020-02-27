Боксери можуть вийти на ринг влітку

Третій поєдинок між чемпіоном світу WBC Тайсоном Ф’юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером відбудеться у липні або восени 2020 року

Про це заявив американський експерт Ден Рафал.

"За контрактом це буде в США, але невідомо, де саме. Нью-Йорк, Лос-Анджелес або Лас-Вегас, але бій точно відбудеться в США. Згідно з контрактом, реванш повинен відбутися до 18 липня, але Боб Арум сподівається перенести його на вересень або жовтень", - написав Рафал.

Раніше, Вайлдер назвав дивну причину поразки у бою проти Ф'юрі.

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив в реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring.