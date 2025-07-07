Український юніор на Вімблдоні може змінити громадянство

Перша ракетка України серед юніорів 16-річний Микита Білозерцев (в англомовний версії його ім’я всупереч українському правопису чомусь вказано Nikita) сьогодні на Вімблдоні в парі з австрійцем Тіло Берманном поступилися дуету Меес Роттгерінг – Гідде Шонмейкерс, які представляють Нідерланди, з рахунком 1:6, 2:6.

Читайте також : Вімблдон – головний турнір світового тенісу

Ще до початку матчу Чемпіон замовив через портал пресслужби Вімблдону інтерв’ю з Білозерцевим. На медіазустріч українець прийшов зі своїм болгарським тренером Стефаном Пантовим.

Ми вже спілкувалися з Микитою після його перемоги в одиночному розряді над казахом Аміром Омархановим (рахунок матчу 6:4, 6:2). На питання українською Білозерцев відповідав російською, поруч стояв і уважно слухав діалог його тренер.

Сьогодні же тренер Пантов відразу запропонував, щоб інтерв’ю проходило англійською. Мовляв, він не розуміє українську. Також він погоджувався, щоб питання були задані російською, яку він розуміє.

Але у нас з колегою не було питань до Стефана Пантова. У нас були питання до українця Білозерцева. Протягом тижня я щоденно брав інтерв’ю у наших тенісисток і нікому з них навіть на думку не спадало ставити подібні умови. Тож ми з колегою ухвалили рішення скасувати інтерв’ю на місці.

Тим часом, до Білозерцева є більш серйозні питання. За інформацією Чемпіона, юніор може змінити українське громадянство на болгарське. Чутки про це стали поширюватися ще під час виступів Микити на Ролан Гаррос. Сьогодні ми звернулися до трьох не пов'язаних між собою джерел, які підтвердили, що ця проблема існує.

Ще одним непрямим підтвердженням цих чуток є тренер Білозерцева Стефан Пантов, який паралельно працює регіональним координатором Болгарської федерації тенісу у Чорноморському регіоні, членом тренерської ради федерації та технічним директором Болгарської тенісної федерації.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона