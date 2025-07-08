Чорноморець продовжив контракти з трьома гравцями та підписав двох захисників

Одеський Чорноморець продовжив співпрацю із голкіперами Яном Вічним і Максимом Набитом, а також опорним півзахисником Богданом Білошевським.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі нових контрактів із виконавцями не розголошуються. Вічний у минулому сезоні взяв участь в одному матчі "моряків", пропустивши три голи. В активі Білошевського 20 поєдинків. Набит представляв молодіжну команду за яку відіграв 20 поєдинків, два матчі відстояв "на нуль".

Також одесити на правах вільних агентів підписали лівого захисника Тимофія Сухара і правого захисника Юрія Романюка. Сухар до цього грав за Колос (2 матчі у минулому сезоні), а Романюк за Прикарпаття (7 ігор в активі).

Раніше повідомлялося, що "моряки" плануюьь підписати двох гравців Ворскли. Також була інформація, що Кучер хоче реанімувати кар'єру ще одного колишнього футболіста Шахтаря.

Нагадаємо, Чорноморець не зумів зберегти місце в еліті українського футболу: клуб посів останнє місце в УПЛ і наступний сезон проведе у Першій лізі.