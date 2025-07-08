Колишня зірка Арсенала та Барселони стане вільним агентом

Колишній футболіст Арсенала та Барселони П'єр-Емерік Обамеянг стане вільним агентом вже цього літа.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

36-річний форвард приєднався до Аль-Кадсії влітку 2024 року, а його чинна угода розрахована до 30 червня 2026-го.

🚨🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang, set to be available as free agent this summer.



Understand Al Qadsiah and Auba are prepared to part ways on mutual consent as Saudi Pro League side want to bring in a younger striker.



Aubameyang, opportunity available with many clubs on alert. pic.twitter.com/bBNZNTGfGz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025

Втім, сторони близькі до того, щоб припинити співпрацю. Клуб хоче знайти молодого нападника, а Обамеянг не проти спробувати свої сили в новому клубі.

Загалом габонець зіграв за саудівський колектив 36 матчів, у яких забив 21 гол та віддав три результативні передачі.

Раніше Обамеянг грав за Арсенал, Барселону, Челсі, Марсель, Боруссію Дортмунд та інші європейські клуби.

Раніше Ромелу Лукаку включив Обамеянга у перелік футболістів, які "постраждали" від Челсі.