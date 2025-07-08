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Колишня зірка Арсенала та Барселони стане вільним агентом

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 14:51
Колишня зірка Арсенала та Барселони стане вільним агентом

Колишній футболіст Арсенала та Барселони П'єр-Емерік Обамеянг стане вільним агентом вже цього літа.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

36-річний форвард приєднався до Аль-Кадсії влітку 2024 року, а його чинна угода розрахована до 30 червня 2026-го.

Втім, сторони близькі до того, щоб припинити співпрацю. Клуб хоче знайти молодого нападника, а Обамеянг не проти спробувати свої сили в новому клубі.

Загалом габонець зіграв за саудівський колектив 36 матчів, у яких забив 21 гол та віддав три результативні передачі.

Раніше Обамеянг грав за Арсенал, Барселону, Челсі, Марсель, Боруссію Дортмунд та інші європейські клуби.

Раніше Ромелу Лукаку включив Обамеянга у перелік футболістів, які "постраждали" від Челсі.

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