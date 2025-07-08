Колишня зірка Арсенала та Барселони стане вільним агентом
Колишній футболіст Арсенала та Барселони П'єр-Емерік Обамеянг стане вільним агентом вже цього літа.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
36-річний форвард приєднався до Аль-Кадсії влітку 2024 року, а його чинна угода розрахована до 30 червня 2026-го.
Втім, сторони близькі до того, щоб припинити співпрацю. Клуб хоче знайти молодого нападника, а Обамеянг не проти спробувати свої сили в новому клубі.
Загалом габонець зіграв за саудівський колектив 36 матчів, у яких забив 21 гол та віддав три результативні передачі.
Раніше Обамеянг грав за Арсенал, Барселону, Челсі, Марсель, Боруссію Дортмунд та інші європейські клуби.
Раніше Ромелу Лукаку включив Обамеянга у перелік футболістів, які "постраждали" від Челсі.