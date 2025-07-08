Президентка ФЛАУ увійшла до складу комісії ЄЮОФ при олімпійських комітетах

Президентку Федерації легкої атлетики України Ольгу Саладуху обрали до складу Комісії ЄЮОФ (Європейських юнацьких олімпійських фестивалів) при Європейських олімпійських комітетах.

Про це повідомила пресслужба ФЛАУ.

Ця інституція відповідає за проведення комплексних змагань юнаків та дівчат, що проводяться під патронатом МОК та ЄОК за участю усіх європейських країн.

" Розглядаю це як визнання досягнень українського спорту, який не лише вистояв під час повномасштабної війни, але й продемонстрував вражаючі результати. Зроблю все можливе, аби юнаки та дівчата надихались спортом, ставили перед собою амбітні цілі та досягали мети", – прокоментувала своє обрання сама Саладуха.

Окрім того, до комісій ЄОК обрано також Марію Булатову та Ольгу Данько.

Раніше Саладуха підбила підсумки виступів збірної України з легкої атлетики на чемпіонаті Європи.