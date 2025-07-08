Це фантастично: 46-річна легенда боксу пояснив повернення на ринг

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Ріккі Хаттон (45-3, 32 КО) оцінив свій бій Ейсою Аль Дахом (8-3, 4 КО), який відбудеться 2 грудня в Дубаї.

Цитує 46-річного боксера Boxing Scene.

"Я сам з нетерпінням чекаю цього. Те, що ви намагаєтеся зробити для боксу в Дубаї, – це фантастично. Сподіваюся, це стане поштовхом для більшої кількості івентів, які ви там проводитимете, і сподіваюся, ми зможемо розпочати з тріумфом", – сказав Хаттон.

Свій останній професійний поєдинок Хаттон провів у листопаді 2012 року, поступившись українцю В’ячеславу Сенченку. До того він не бився понад три роки після поразки нокаутом у другому раунді від Менні Пакьяо у травні 2009 року.

У 2022 році Хаттон бився проти Марко Антоніо Баррери у виставковому бою, переможця якого навіть не оголошували.

Раніше повернення у ринг анонсував земляк Хаттона – Тайсон Ф’юрі. Він збирається провести третій поєдинок проти українця Олександра Усика.