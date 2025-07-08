Інтер Маямі впевнений у збереженні Мессі

Гравець Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі залишиться в американському клубі.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Клуб вже працює над варіантами продовження співпраці. Поточний контракт аргентинця з клубом з МЛС діє до грудня 2025 року, однак керівництво не планує чекати до завершення угоди.

Попри зусилля з боку Аль-Ахлі, який протягом кількох тижнів намагається переконати аргентинця перебратися до Саудівської Аравії, у Маямі демонструють повну впевненість у тому, що нападник залишиться в США.

Інтер розраховує, що саме Мессі стане обличчям клубу на момент відкриття нового стадіону Freedom Park у 2026 році.

38-річний аргентинець у сезоні-2025 провів 24 матчі Інтер Маямі у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 6 результативних передач.

Зауважимо, що Ліонель Мессі є найбільш високооплачуваним футболістом МЛС, що стало відомо після нещодавніх звітів зарплатні гравців ліги.