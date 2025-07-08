Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Одноклубник Довбика може замінити загиблого Жоту в Ліверпулі

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 14:03
Одноклубник Довбика може замінити загиблого Жоту в Ліверпулі
Пауло Дибала
Getty images

Ліверпуль продовжує шукати заміну загибулому Діогу Жоті та звернув свою увагу на одного з лідерів Роми.

Про це повідомляє Il Romanista.

Так, чемпіони АПЛ вже встановили контакт з агентом Пауло Дибали на предмет можливого трансферу. Зазначається, що потенційні переговори можуть бути важкими, адже Рома не зацікавлена у продажі своєї головної зірки.

Минулого сезону Дибала зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль. 

Раніше повідомлялось, що Рома відмовилась продавати свого захисника у Бешикташ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Пауло Дибала Ліверпуль Рома Футбольні трансфери Діогу Жота

Пауло Дибала

Без Довбика: Рома склала список гравців, яких точно не продасть за підсумками сезону
Перший сезон Довбика в Ромі: рятівник Раньєрі, голи без святкувань і приз від Серії А
Хотів позбутися Довбика. Стало відомо, чому Рома відмовилася від Гасперіні
Дибала назвав терміни відновлення від травми
Зірковий партнер Довбика по команді вибув до кінця сезону

Останні новини