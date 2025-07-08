Одноклубник Довбика може замінити загиблого Жоту в Ліверпулі

Ліверпуль продовжує шукати заміну загибулому Діогу Жоті та звернув свою увагу на одного з лідерів Роми.

Про це повідомляє Il Romanista.

Так, чемпіони АПЛ вже встановили контакт з агентом Пауло Дибали на предмет можливого трансферу. Зазначається, що потенційні переговори можуть бути важкими, адже Рома не зацікавлена у продажі своєї головної зірки.

Минулого сезону Дибала зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

Раніше повідомлялось, що Рома відмовилась продавати свого захисника у Бешикташ.