Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: Як це було

Джерело - Чемпіон.
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Деонтей Вайлдер (США) - Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
|Бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі
|Організація - WBC
|06:30. 23 лютого, 2020 рік
УСЕ! Бій завершено! Рефері завершив поєдинок! Тайсон Ф'юрі чемпіон WBC!
AND. THE. NEW!@Tyson_Fury stops Deontay Wilder in the 7th round, is now the WBC and Lineal Heavyweight champion of the world, and the one true king. #WilderFury2 pic.twitter.com/0Zeu98wRPG— Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020
6-й раунд: Витримав цей раунд Вайлдер! Трохи зменшилася швидкість і активність Ф'юрі, але його домінування продовжилося. Лише чудо може принести Деонтею перемогу в цьому бою!
5-й раунд: Вайлдер знову впав. Це другий нокдаун! Домінює британець. Вайлдер чомусь зовсім не використовує свою праву. Можливо у нього травма.
4-й раунд: Ф'юрі не зупиняється! Проводить атаку за атакою. Зараз здається, що англієць на голову вище.
3-й раунд: Вайлдер у нокдауні! Тайсон провів неймовірну атаку і американець опинився на підлозі! Ледве ледве Деонтей завершив цей бій. Навіть у друге він упав, проте вже без нокдауна.
2-й раунд: Дуже заряджені бійці на цей двобій. Вайлдер провів трохи більше вдалих атак. Наприкінці Ф'юрі напав на Деонтея після гонгу.
1-й раунд: Вирішили не відсижуватися бійці, а відразу чимало атакували. Ф'юрі більше влучав і цей раунд має іти в його актив.
Бій розпочато!
Вайлдер вийшов у яскравому костюмі та масці з підсвіткою.
Okay Deontay and D Smoke I see y’all on the black history black excellence tip!! 🔥🔥🔥🔥🔥 #WilderFury2 pic.twitter.com/9k4E0WJkrE— Negrotiator 📱💵💸 (@1EntreProNegro) February 23, 2020
Тепер черга Деонтея Вайлдера.
"Циганського короля" несли по арені жінки.
Fit for a king.#WilderFury2 starts NOW on ESPN+ PPV!— Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020
ORDER ➡️ https://t.co/88CHk2Ke0N pic.twitter.com/nzuPRxvNJ6
Тайсон Ф'юрі в королівській мантії виходить на ринг!
Зовсім скоро поєдинки мають розпочатися!
You know what’s about to start ...#WilderFury2 ESPN+ PPV: https://t.co/88CHk2Ke0N pic.twitter.com/vuYm9XKM2I— Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020
Пролунали гімни Великої Британії та США.
Всесвітня боксерська рада вирішила вшанувати одних з найбільших важкоатлетів в історії: Евандера Холіфілда, Леннокса Льюїса і Майка Тайсона.
Чарльз Мартін нокаутував Джеральда Вашингтона в шостому раунді! Далі нас чекає Вайлдер - Ф'юрі.
Вайлдер та Ф'юрі уже готові до поєдинку!
WILDER. FURY. SOON 🔥— SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2020
Stream #WilderFury2 on ESPN+ ▶️ https://t.co/6ELWRZMz63 pic.twitter.com/iZ7bQDTT0u
Відомий блогер Джейк Поул зробив свій прогноз на бій.
.@jakepaul is taking Wilder by KO in Round 8, but with a twist.— Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020
Last call, who we taking?? #WilderFury2 pic.twitter.com/2Fb2f2tznn
Перед головним поєдинком вечора залишився останній бій андеркату. Чарльз Мартін проти Джеральда Вашингтона.
Чемпіон WBO в першій напівлегкій вазі Емануель Наваррете без особливих проблем впорався з Джео Сантісомой. Технічний нокаут в 11-му раунді.
Who's got next? #AndStill@vaqueronavarre1 | #WilderFury2 pic.twitter.com/U2GwU1Rys0— Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020
Американець Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) захищатиме титул WBC у надважкій вазі в поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 21 KO).
Бій відбудеться у ніч з 22 на 23 лютого, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.
Орієнтовний початок поєдинку о 6:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію онлайн, починаючи з 6:00.
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