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Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: Як це було

Сьогодні 07:41 6361 0
Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Деонтей Вайлдер (США) - Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
Бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі
Організація - WBC
06:30. 23 лютого, 2020 рік

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

УСЕ! Бій завершено! Рефері завершив поєдинок! Тайсон Ф'юрі чемпіон WBC!

6-й раунд: Витримав цей раунд Вайлдер! Трохи зменшилася швидкість і активність Ф'юрі, але його домінування продовжилося. Лише чудо може принести Деонтею перемогу в цьому бою!

5-й раунд: Вайлдер знову впав. Це другий нокдаун! Домінює британець. Вайлдер чомусь зовсім не використовує свою праву. Можливо у нього травма.

4-й раунд: Ф'юрі не зупиняється! Проводить атаку за атакою. Зараз здається, що англієць на голову вище.

3-й раунд: Вайлдер у нокдауні! Тайсон провів неймовірну атаку і американець опинився на підлозі! Ледве ледве Деонтей завершив цей бій. Навіть у друге він упав, проте вже без нокдауна.

2-й раунд: Дуже заряджені бійці на цей двобій. Вайлдер провів трохи більше вдалих атак. Наприкінці Ф'юрі напав на Деонтея після гонгу.

1-й раунд: Вирішили не відсижуватися бійці, а відразу чимало атакували. Ф'юрі більше влучав і цей раунд має іти в його актив.

Бій розпочато!

Вайлдер вийшов у яскравому костюмі та масці з підсвіткою.

Тепер черга Деонтея Вайлдера.

"Циганського короля" несли по арені жінки.

Тайсон Ф'юрі в королівській мантії виходить на ринг!

Зовсім скоро поєдинки мають розпочатися!

Пролунали гімни Великої Британії та США.

Всесвітня боксерська рада вирішила вшанувати одних з найбільших важкоатлетів в історії: Евандера Холіфілда, Леннокса Льюїса і Майка Тайсона.

Чарльз Мартін нокаутував Джеральда Вашингтона в шостому раунді! Далі нас чекає Вайлдер - Ф'юрі.

Вайлдер та Ф'юрі уже готові до поєдинку!

Відомий блогер Джейк Поул зробив свій прогноз на бій.

Перед головним поєдинком вечора залишився останній бій андеркату. Чарльз Мартін проти Джеральда Вашингтона.

Чемпіон WBO в першій напівлегкій вазі Емануель Наваррете без особливих проблем впорався з Джео Сантісомой. Технічний нокаут в 11-му раунді.

Американець Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) захищатиме титул WBC у надважкій вазі в поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 21 KO).

Бій відбудеться у ніч з 22 на 23 лютого, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.

Орієнтовний початок поєдинку о 6:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію онлайн, починаючи з 6:00.

 

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