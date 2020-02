Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Деонтей Вайлдер (США) - Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі Організація - WBC 06:30. 23 лютого, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

УСЕ! Бій завершено! Рефері завершив поєдинок! Тайсон Ф'юрі чемпіон WBC!

AND. THE. NEW!@Tyson_Fury stops Deontay Wilder in the 7th round, is now the WBC and Lineal Heavyweight champion of the world, and the one true king. #WilderFury2 pic.twitter.com/0Zeu98wRPG — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

6-й раунд: Витримав цей раунд Вайлдер! Трохи зменшилася швидкість і активність Ф'юрі, але його домінування продовжилося. Лише чудо може принести Деонтею перемогу в цьому бою!

5-й раунд: Вайлдер знову впав. Це другий нокдаун! Домінює британець. Вайлдер чомусь зовсім не використовує свою праву. Можливо у нього травма.

4-й раунд: Ф'юрі не зупиняється! Проводить атаку за атакою. Зараз здається, що англієць на голову вище.

3-й раунд: Вайлдер у нокдауні! Тайсон провів неймовірну атаку і американець опинився на підлозі! Ледве ледве Деонтей завершив цей бій. Навіть у друге він упав, проте вже без нокдауна.

2-й раунд: Дуже заряджені бійці на цей двобій. Вайлдер провів трохи більше вдалих атак. Наприкінці Ф'юрі напав на Деонтея після гонгу.

1-й раунд: Вирішили не відсижуватися бійці, а відразу чимало атакували. Ф'юрі більше влучав і цей раунд має іти в його актив.

Бій розпочато!

Вайлдер вийшов у яскравому костюмі та масці з підсвіткою.

Okay Deontay and D Smoke I see y’all on the black history black excellence tip!! 🔥🔥🔥🔥🔥 #WilderFury2 pic.twitter.com/9k4E0WJkrE — Negrotiator 📱💵💸 (@1EntreProNegro) February 23, 2020

Тепер черга Деонтея Вайлдера.

"Циганського короля" несли по арені жінки.

Тайсон Ф'юрі в королівській мантії виходить на ринг!

Зовсім скоро поєдинки мають розпочатися!

Пролунали гімни Великої Британії та США.

Всесвітня боксерська рада вирішила вшанувати одних з найбільших важкоатлетів в історії: Евандера Холіфілда, Леннокса Льюїса і Майка Тайсона.

Чарльз Мартін нокаутував Джеральда Вашингтона в шостому раунді! Далі нас чекає Вайлдер - Ф'юрі.

Вайлдер та Ф'юрі уже готові до поєдинку!

Відомий блогер Джейк Поул зробив свій прогноз на бій.

.@jakepaul is taking Wilder by KO in Round 8, but with a twist.



Last call, who we taking?? #WilderFury2 pic.twitter.com/2Fb2f2tznn — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

Перед головним поєдинком вечора залишився останній бій андеркату. Чарльз Мартін проти Джеральда Вашингтона.

Чемпіон WBO в першій напівлегкій вазі Емануель Наваррете без особливих проблем впорався з Джео Сантісомой. Технічний нокаут в 11-му раунді.

Американець Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) захищатиме титул WBC у надважкій вазі в поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 21 KO).

Бій відбудеться у ніч з 22 на 23 лютого, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.

Орієнтовний початок поєдинку о 6:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію онлайн, починаючи з 6:00.