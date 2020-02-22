Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар прийматиме Десну в матчі 19 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 23 лютого, на стадіоні Металіст у Харкові.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч 19 туру УПЛ Шахтар - Десна наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Гірники впевнено лідирують у чемпіонаті України, набравши 50 очок у 18 матчах. Десна йде 4-ю, відстаючи від Шахтаря на 17 очок. У першому колі підопічні Каштру здобули мінімальну перемогу - 0:1.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.