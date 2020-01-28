Команди Джошуа і Пулєва просять IBF перенести торги до 14 лютого

Раніше дедлайн щодо домовленості вже змінювали

Представники боксерів-суперважковаговиків Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва не можуть домовитися про проведення бою у раніше встановлений термін і просять його перенести.

Про це повідомляє Boxingscene.com.

Спочатку команди британця і болгарина мали узгодити поєдинок до 31 січня, однак тепер вони просять IBF зрушити дедлайн щодо домовленості на два тижні, до 14 лютого.

Відзначимо, що спочатку сторони повинні були домовитися до 11 січня, після чого крайній термін вже зміщувався.

Раніше, Гірн назвав дату бою Усик - Чісора.

Нагадаємо, Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа.