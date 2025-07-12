Подобається Де Дзербі, – тренер Руха розповів, ким з європейських колег захоплюється

Головний тренер Руха Іван Федик розповів про те, за якими європейськими фахівцями слідкує та чия робота подобається.

Слова наставника наводить Український футбол.

"Подобається робота Де Дзербі, ми з ним інколи спілкуємось, так як я був в нього на стажуванні в Шахтарі. Завжди цікаві команди Мауріціо Саррі.

Бачимо як змінив гру Ліверпуля Слот. Давно подобається робота Луїса Енріке. Також буде цікаво глянути як змінить Порту Фаріолі. Окрім цього є тренери з якими я спілкуюсь, а тому слідкую за грою їх команд", – розповів Федик.

Нагадаємо, що 37-річний фахівець удруге став головним тренером Руха. Раніше під керівництвом Федика "жовто-чорні" здобували путівку в Українську Прем'єр-лігу. Після цього наставник виконував у клубі функції директора з футболу, а також очолював Рух-2.

Колишній тренер львів'ян Віталій Пономарьов очолив черкаський ЛНЗ. За підсумками Української Прем'єр-ліги Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці, а ЛНЗ завершив сезон на 12 позиції.