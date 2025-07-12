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Подобається Де Дзербі, – тренер Руха розповів, ким з європейських колег захоплюється

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 14:09
Подобається Де Дзербі, – тренер Руха розповів, ким з європейських колег захоплюється
Григорій Козловський та Іван Федик
ФК Рух

Головний тренер Руха Іван Федик розповів про те, за якими європейськими фахівцями слідкує та чия робота подобається.

Слова наставника наводить Український футбол.

"Подобається робота Де Дзербі, ми з ним інколи спілкуємось, так як я був в нього на стажуванні в Шахтарі. Завжди цікаві команди Мауріціо Саррі.

Бачимо як змінив гру Ліверпуля Слот. Давно подобається робота Луїса Енріке. Також буде цікаво глянути як змінить Порту Фаріолі. Окрім цього є тренери з якими я спілкуюсь, а тому слідкую за грою їх команд", – розповів Федик.

Нагадаємо, що 37-річний фахівець удруге став головним тренером Руха. Раніше під керівництвом Федика "жовто-чорні" здобували путівку в Українську Прем'єр-лігу. Після цього наставник виконував у клубі функції директора з футболу, а також очолював Рух-2.

Колишній тренер львів'ян Віталій Пономарьов очолив черкаський ЛНЗ. За підсумками Української Прем'єр-ліги Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці, а ЛНЗ завершив сезон на 12 позиції.

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Іван Федик

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