Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа

Егіс Клімас прокоментував майбутній бій Олександра Усика

Український боксер Олександр Усик вирішив не чекати до літа на бій із чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа та проведе навесні поєдинок проти іншого суперника

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

Клімас підтвердив, що потенційними суперниками українця є британець Дерек Чісора та новозеландець Джозеф Паркер.

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Якщо WBO забере у Джошуа чемпіонський титул, то суперником Усика стане Паркер, який займає друге місце в рейтингу організації. У випадку, якщо Джошуа, який вирішив спочатку захищати титул IBF у поєдинку проти болгарина Кубрата Пулєва, домовиться з WBO про відтермінування обов’язкового захисту пояса, українець зустрінеться з Чісорою.

Раніше повідомлялося, що Джошуа хоче провести бій в Африці.