Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа

Джерело - sportarena.com.
Український боксер Олександр Усик вирішив не чекати до літа на бій із чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа та проведе навесні поєдинок проти іншого суперника
Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.
Клімас підтвердив, що потенційними суперниками українця є британець Дерек Чісора та новозеландець Джозеф Паркер.
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Якщо WBO забере у Джошуа чемпіонський титул, то суперником Усика стане Паркер, який займає друге місце в рейтингу організації. У випадку, якщо Джошуа, який вирішив спочатку захищати титул IBF у поєдинку проти болгарина Кубрата Пулєва, домовиться з WBO про відтермінування обов’язкового захисту пояса, українець зустрінеться з Чісорою.
Раніше повідомлялося, що Джошуа хоче провести бій в Африці.