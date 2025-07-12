Доннарумма може перейти в топклуб АПЛ

Челсі зацікавлений у підписанні основного голкіпера ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми.

Про це повідомляє L’Equipe.

Контракт Доннарумми з ПСЖ діє до літа 2026 року, з продовженням угоди у парижан виникли труднощі. Цим і спробує скористатися Челсі. Доля воротаря вирішиться після фіналу клубного чемпіонату світу (13 липня), де ПСЖ і Челсі зіграють між собою.

Доннарумма виступає за ПСЖ з літа 2021 року. Наразі його трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро. На нинішньому клубному чемпіонаті світу він провів 6 матчів, у яких пропустив 1 гол і 5 разів відстояв "на нуль".

Раніше Челсі намагався підписати голкіпера Мілана Майка Меньяна, проте переговори між клубами зайшли в глухий кут.