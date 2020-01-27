Український боксер Олександр Усик зустрінеться з британцем Дереком Чісорою у березні або квітні.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Бій Усик - Чісора вже дуже близький. Поки немає конкретики в даті. Це буде 28 березня в Лондоні або 11 квітня в Манчестері. Але 28 березня - фаворит.

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Це приголомшливий бій. Дерек вірить, що може перемогти. У його команді вірять, що здатні на великий апсет. Вони вважають, що Усик не зможе впоратися з великими хлопцями", - розповів Гірн.