Українець Редкач отримав суперника і дату наступного бою

33-річний український боксер першої середньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) зустрінеться з колишнім чемпіоном світу в двох дивізіонах Денні Гарсією.

Про це повідомляє Brooklyn Boxing.

Бій відбудеться 25 січня в Брукліні.

JUST ANNOUNCED: @DannySwift vs @IRedkach on January 25! Get tickets now using code:BKBOXING. Code valid through tomorrow at 9:59am.🥊

🎫: https://t.co/fsqUKNa1RT pic.twitter.com/5I7KqgnQZQ