Українець Редкач отримав суперника і дату наступного бою

Джерело - Чемпіон.
33-річний український боксер першої середньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) зустрінеться з колишнім чемпіоном світу в двох дивізіонах Денні Гарсією.
Про це повідомляє Brooklyn Boxing.
Бій відбудеться 25 січня в Брукліні.
JUST ANNOUNCED: @DannySwift vs @IRedkach on January 25! Get tickets now using code:BKBOXING. Code valid through tomorrow at 9:59am.🥊— Brooklyn Boxing (@Brooklyn_Boxing) 9 грудня 2019 р.
🎫: https://t.co/fsqUKNa1RT pic.twitter.com/5I7KqgnQZQ
В останньому поєдинку Редкач нокаутував 32-річного американця Девона Александера (27-6-1, 14 КО).
Раніше, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.
Нагадаємо, бій Джошуа – Усик може відбутися у Лондоні.