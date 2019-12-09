Українець Редкач отримав суперника і дату наступного бою

Бій відбудеться 25 січня

Джерело - Чемпіон.

33-річний український боксер першої середньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) зустрінеться з колишнім чемпіоном світу в двох дивізіонах Денні Гарсією.

Про це повідомляє Brooklyn Boxing.

Бій відбудеться 25 січня в Брукліні.

В останньому поєдинку Редкач нокаутував 32-річного американця Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

Раніше, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.

Нагадаємо, бій Джошуа – Усик може відбутися у Лондоні.