Чудовий удар Сулемани в огляді матчу Аталанта – Рома
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У межах 36 туру Серії А сезону-2024/25 Аталанта вдома приймала Рому.
Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.
Огляд матчу
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
36 тур, 12 травня
Голи: 1:0 – Лукман (9), 1:1 – Крістанте (32), 2:1 – Сулемана (76)
За гостей забив Браян Крістанте. У складі господарів точними ударами відзначилися Адемола Лукман і Ібрагім Сулемана. 21-річний ганець приніс перемогу чудовим ударом з-за меж штрафного майданчику.
Артем Довбик вийшов у старті Роми. Він відіграв 86 хвилин і отримав низьку оцінку від SofaScore.