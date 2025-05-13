Чудовий удар Сулемани в огляді матчу Аталанта – Рома

У межах 36 туру Серії А сезону-2024/25 Аталанта вдома приймала Рому.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

36 тур, 12 травня

Голи: 1:0 – Лукман (9), 1:1 – Крістанте (32), 2:1 – Сулемана (76)

За гостей забив Браян Крістанте. У складі господарів точними ударами відзначилися Адемола Лукман і Ібрагім Сулемана. 21-річний ганець приніс перемогу чудовим ударом з-за меж штрафного майданчику.

Артем Довбик вийшов у старті Роми. Він відіграв 86 хвилин і отримав низьку оцінку від SofaScore.