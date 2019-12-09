Бій Джошуа – Усик може відбутися у Лондоні

Чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) може битися із Олександром Усиком (17-0, 13 КО) на стадіоні лондонського Тоттенгема.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Вемблі за часом не дуже підходить, а ось новий стадіон Тоттенгема" - якраз. Вони були готові і бій з Руїсом прийняти. Відмінна арена, потрібно розглядати цей варіант".

Хто буде суперником - подивимося. IBF дає нам час на бій з Пулєвим до кінця квітня. А WBO говорить, що з Усиком потрібно провести поєдинок протягом 180 днів", - розповів промоутер Едді Гірн.