Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кращий за захисників Роми: Довбик дізнався оцінку за програний Аталанті матч

Руслан Травкін — 13 травня 2025, 00:29
Кращий за захисників Роми: Довбик дізнався оцінку за програний Аталанті матч
Артем Довбик
Getty images

Український нападник Роми Артем Довбик отримав одну з найгірших оцінок у складі Роми серед гравців старту у матчі проти Аталанти.

Про це повідомляє SofaScore.

У межах 36 туру Серії А "вовки" зазнали поразки з рахунком 1:2.

Українець провів на полі 86 хвилин. За цей час Артем не наносив ударів по воротах суперників, віддав 17 точних пасів із 22 (77%), виграв одну з чотирьох дуелей на землі, а також три з семи верхових протистоянь.

Довбик одного разу порушив правила – опоненти на ньому сфолили двічі.

Наразі Рома посідає шосте місце в турнірній таблиці. Команда Клаудіо Раньєрі набрала 63 очки. Лаціо та Ювентус мають на 1 пункт більше. У межах 37 туру Серії А столичний клуб вдома буде приймати Мілан. 

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик SofaScore

Артем Довбик

Кілька європейських грандів полюють на партнера Довбика по Ромі
Сабатіні: Довбик має достатньо фізичних і технічних ресурсів
Аталанта – Рома: де дивитися матч Серії А за участі Довбика
На Довбика з'явився черговий претендент, який активно шукає заміну основному форварду
Час покаже. Довбик прокоментував інтерес інших клубів до себе

Останні новини