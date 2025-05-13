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Світоліна – про перемогу над Коллінз: Це був гарний виступ з мого боку

Станіслав Матусевич — 13 травня 2025, 00:40
Світоліна – про перемогу над Коллінз: Це був гарний виступ з мого боку
Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна поділилася враженнями від матчу четвертого кола турніру серії WTA 1000 в італійському Римі проти американки Даніель Коллінз, а також очікуваннями від майбутнього чвертьфіналу.

Інтерв'ю першої ракетки України наводить Tennis.com.

Світоліна в цілому задоволена рівнем своєї гри проти Коллінз.

е був важкий матч, з нею нелегко грати, вона вміє чудово пробивати. І у своєму попередньому матчі вона перемогла Ігу. Тому я намагалася тиснути на неї, бути в грі на 100% і фізично, і ментально. У першому сеті боротьба була на рівних, я дуже рада, що змогла подати на партію за рахунку 5:4.

А потім я почала грати дуже добре, дійсно добре пробивала по м'ячу. Я добре відповідала на прийомі. Тут умови сильно відрізняються від Мадрида, м'ячі важкі й треба адаптуватися, змінювати позицію на корті та план на гру. Я рада і не рада, що в мене був такий складний попередній матч проти Гейлі Баптіст, там були довгі розіграші, і я відчула, що мені треба покращити до наступної гри. Я щаслива, що сьогодні перемогла у двох сетах. Це був гарний виступ з мого боку", – сказала Еліна.

30-річна українка готова до наступних випробувань на турнірі.

"Попереду ще багато роботи. У мене буде важкий наступний раунд. Тому мені потрібно заново зібратися швидко. Але я готова до цього, готова до випробування. Пейтон [Стернс] добре виступає і цього тижня вже перемогла сильних суперниць. Я завжди знаю, що на корті потрібно мати цей бійцівський настрій. Тож я чекаю з нетерпінням. Я люблю цей турнір, тому мені хотілося б пройти ще далі", – заявила Світоліна.

Нагадаємо, що у матчі четвертого кола на турнірі в Римі Еліна Світоліна впевнено перемогла американку Даніель Коллінз.

Internazionali BNL d'Italia Еліна Світоліна Даніель Роуз Коллінс WTA 1000

Еліна Світоліна

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