Світоліна – про перемогу над Коллінз: Це був гарний виступ з мого боку

Еліна Світоліна поділилася враженнями від матчу четвертого кола турніру серії WTA 1000 в італійському Римі проти американки Даніель Коллінз, а також очікуваннями від майбутнього чвертьфіналу.

Інтерв'ю першої ракетки України наводить Tennis.com.

Світоліна в цілому задоволена рівнем своєї гри проти Коллінз.

"Це був важкий матч, з нею нелегко грати, вона вміє чудово пробивати. І у своєму попередньому матчі вона перемогла Ігу. Тому я намагалася тиснути на неї, бути в грі на 100% і фізично, і ментально. У першому сеті боротьба була на рівних, я дуже рада, що змогла подати на партію за рахунку 5:4.

А потім я почала грати дуже добре, дійсно добре пробивала по м'ячу. Я добре відповідала на прийомі. Тут умови сильно відрізняються від Мадрида, м'ячі важкі й треба адаптуватися, змінювати позицію на корті та план на гру. Я рада і не рада, що в мене був такий складний попередній матч проти Гейлі Баптіст, там були довгі розіграші, і я відчула, що мені треба покращити до наступної гри. Я щаслива, що сьогодні перемогла у двох сетах. Це був гарний виступ з мого боку", – сказала Еліна.