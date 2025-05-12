Шляхи скоро розійдуться: Лейкерс влітку відмовляться від своєї зірки

Під час міжсезоння цього літа Лос-Анджелес Лейкерс збираються обміняти свою зірку Остіна Рівза.

Про це повідомляє BasketNews з посиланням на журналіста Білла Сіммонса.

Рівз провів найкращий сезон у своїй кар'єрі в НБА, зарекомендувавши себе як один з топових атакувальних захисників ліги. Однак його час в Лос-Анджелесі наближається до свого завершення.

Згідно з джерелом, "озерники" шукатимуть угоду, щоб обміняти 26-річного баскетболіста.

"Коли Рівза обміняють цього літа – а його обміняють – те, що вони (Лейкерс) отримають за нього, зробить ще гіршим те, що вони (Даллас) не отримали його під час обміну (Девіса на Дончича)", – сказав Сіммонс.

У Рівза залишилося ще два роки за чинним контрактом, причому другий рік матиме опцію гравця на 14,9 мільйона доларів. Очікується, що він відмовиться від неї, щоб отримати більш вигідну нову угоду.

У регулярному сезоні-2024/25 Остін покращив свої середні показники, набираючи 20,2 очка, 5,8 передачі та 4,5 підбирання за гру.

Раніше стало відомо, що зірка Клівленда Донован Мітчелл ризикує пропустити вирішальний матч серії плейоф проти Індіани.