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Глава WBC пояснив, чому дав чемпіонський шанс 46-річному Пак'яо

Руслан Травкін — 13 травня 2025, 00:01
Глава WBC пояснив, чому дав чемпіонський шанс 46-річному Пак'яо
Менні Пак'яо та дружина
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Глава WBC (World Boxing Council) Мауріcіо Сулейман відреагував на критику за те, що дав дозвіл на чемпіонський бій 46-річному Менні Пак'яо.

У соцмережі "Х" Сулейман написав, що легендарний філіппінець успішно пройшов усі медичні тести.

"Пам'ятаєте Шугара Рея Леонарда? Мого батька Хосе Сулеймана та WBC критикували за організацію його бою проти Хаглера.

Менні Пак'яо отримав ліцензію штату Невада, пройшов усі медичні тести, і легендарний чемпіон WBC отримав дозвіл на бій від нашої організації. Давайте поговоримо 20 липня", – сказав він.

У 1987 році 41-річний Шугар Рей Леонард після трирічної паузи отримав бій за чемпіонський титул. Він переміг Марвіна Хаглера, а потім ще тричі успішно провів захист пояса.

46-річний Менні боксуватиме проти володаря поясу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Поєдинок відбудеться 19 липня у Лас-Вегасі.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.

Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.

Бокс Сулейман Менні Пак'яо

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