Український боксер розповів, яку музику полюбляє

Джерело - VideoBoxing.

Український боксер Олександро Усик (17-0, 13 КО) слухає пісні Олі Полякової, коли йому потрібно повеселитися.

Про це він розповів порталу VideoBoxing.

"Оля Полякова. Ця королева ночі у нас в тренувальному таборі грає, коли треба прям повеселитися, коли пацани бачать, що я починаю втрачати самовладання. У цьому таборі найчастіше ставили Нігатіва, 25/17, Ноганно, Касту слухали, Дороша, - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик успішно дебютував в хевівейті, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО) в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.