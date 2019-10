Екс-чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик за поєдинок з Артуром Бетербієвим, на кону в якому стояли два чемпіонські пояси, отримав рекордний гонорар в кар'єрі.

Про це повідомляє Ден Рафаель.

За інформацією журналіста обидва боксери отримали по 1,5 мільйона доларів.

Purses for tonight's Beterbiev-Gvozdyk light heavyweight unification fight: They are each making $1.5 million. https://t.co/rlXIdlWXhY