Гол Зубкова допоміг Трабзонспору вийти у фінал Кубка Туреччини

Сьогодні, 24 квітня, відбувся матч 1/2 фіналу Кубку Туреччини, в якому зійшлися Трабзонспор та Гезтепе.

Трабзонспор здобув перемогу з рахунком 2:0 і вийшов у фінал турніру.

На цей матч у складі господарів у старті вийшли всі три українці: Арсеній Батагов, Олексарндр Зубков і Данило Сікан. Вони всі відіграли весь поєдинок.

Довгий час були нулі на табло. Хоча господарі забивали двічі, але обидва голи Саймон Банза не були зараховані.

Перший легальний гол відбувся на 78 хвилині, коли Озан Туфан пробив голкіпера, а за кілька хвилин до кінця гри відзначився й Олександр Зубков.

Футбол – Кубок Туреччини

1/2 фіналу, 24 квітня

Трабзонспор – Газтепе 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Туфан (78), 2:0 – Зубков (89)

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