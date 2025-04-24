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Зубков став найкращим, у Батагова і Сікана теж пристойний бал: українці дізналися оцінку за матч проти Газтепе

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 23:09
Зубков став найкращим, у Батагова і Сікана теж пристойний бал: українці дізналися оцінку за матч проти Газтепе
Олександр Зубков
https://x.com/Trabzonspor/status/1915490934524989801/photo/1

Українські футболісти Олександр Зубков, Арсеній Батагов і Данило Сікан допомогли Трабзонспору вийти у фінал Кубку Туреччини.

Їхній клуб обіграв Газтепе з рахунком 2:0, а один із голів забив Зубков.

Вінгер за свою гру отримав 8,5 балів від аналітичного порталу SofaScore, що є найкращим показником у складі обох команд.

Данило Сікан отримав 7,4 бали, а Арсеній Батагов трішки менше – 7,1. 

У фіналі Трабзонспор зіграє проти Галатасарая. Матч пройде 14 травня. 

Олександр Зубков Трабзонспор Данило Сікан SofaScore Арсеній Батагов

Олександр Зубков

Гол Зубкова допоміг Трабзонспору вийти у фінал Кубка Туреччини
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