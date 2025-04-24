Зубков став найкращим, у Батагова і Сікана теж пристойний бал: українці дізналися оцінку за матч проти Газтепе
Олександр Зубков
https://x.com/Trabzonspor/status/1915490934524989801/photo/1
Українські футболісти Олександр Зубков, Арсеній Батагов і Данило Сікан допомогли Трабзонспору вийти у фінал Кубку Туреччини.
Їхній клуб обіграв Газтепе з рахунком 2:0, а один із голів забив Зубков.
Вінгер за свою гру отримав 8,5 балів від аналітичного порталу SofaScore, що є найкращим показником у складі обох команд.
Данило Сікан отримав 7,4 бали, а Арсеній Батагов трішки менше – 7,1.
У фіналі Трабзонспор зіграє проти Галатасарая. Матч пройде 14 травня.