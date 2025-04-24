Зубков став найкращим, у Батагова і Сікана теж пристойний бал: українці дізналися оцінку за матч проти Газтепе

Українські футболісти Олександр Зубков, Арсеній Батагов і Данило Сікан допомогли Трабзонспору вийти у фінал Кубку Туреччини.

Їхній клуб обіграв Газтепе з рахунком 2:0, а один із голів забив Зубков.

Вінгер за свою гру отримав 8,5 балів від аналітичного порталу SofaScore, що є найкращим показником у складі обох команд.

Данило Сікан отримав 7,4 бали, а Арсеній Батагов трішки менше – 7,1.

У фіналі Трабзонспор зіграє проти Галатасарая. Матч пройде 14 травня.