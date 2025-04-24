Кривдник Дерев'янченка отримав наступного суперника

Офіційно оголошено про бій 29-річного французького боксера Крістіана Мбіллі (28-0, 23 КО) та 35-річного поляка Мацея Сулецького (33-3, 13 КО).

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Поєдинок відбудеться 27 червня у Монреалі, Канада. На кону стоятиме тимчасовий титул WBC у другій середній категорії. Повноцінним поясом володіє Сауль Альварес.

У попередньому поєдинку Мбіллі рішення суддів переміг Сергія Дерев’янченко. Сулецький у січні 2025-го нокаутував Алі Ахмедова у 10 раунді.