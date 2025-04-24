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Кривдник Дерев'янченка отримав наступного суперника

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 22:46
Кривдник Дерев'янченка отримав наступного суперника
Крістіан Мбіллі
The Ring

Офіційно оголошено про бій 29-річного французького боксера Крістіана Мбіллі (28-0, 23 КО) та 35-річного поляка Мацея Сулецького (33-3, 13 КО).

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Поєдинок відбудеться 27 червня у Монреалі, Канада. На кону стоятиме тимчасовий титул WBC у другій середній категорії. Повноцінним поясом володіє Сауль Альварес.

У попередньому поєдинку Мбіллі рішення суддів переміг Сергія Дерев’янченко. Сулецький у січні 2025-го нокаутував Алі Ахмедова у 10 раунді.

Крістіан Мбіллі

Крістіан Мбіллі

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