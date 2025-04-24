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Вперше з 2023 року: Коваленко відзначився голом у півфіналі Кубку Італії

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 23:00
Вперше з 2023 року: Коваленко відзначився голом у півфіналі Кубку Італії
Віктор Коваленко
Getty Images

Український півзахисник Емполі відзначився голом у матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії проти Болоньї.

29-річний хавбек на 33-й хвилині гри зрівняв рахунок у поєдинку – 1:1.

Для Коваленка – це перший гол з 12 листопада 2023 року. Тоді м'яч українця допоміг обіграти Наполі (1:0) у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, Коваленко повернувся в Емполі на початку лютого. За цей час він зіграв у семи матчах в усіх турнірах.

Емполі Віктор Коваленко Кубок Італії

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