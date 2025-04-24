Вперше з 2023 року: Коваленко відзначився голом у півфіналі Кубку Італії

Український півзахисник Емполі відзначився голом у матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії проти Болоньї.

29-річний хавбек на 33-й хвилині гри зрівняв рахунок у поєдинку – 1:1.

Для Коваленка – це перший гол з 12 листопада 2023 року. Тоді м'яч українця допоміг обіграти Наполі (1:0) у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, Коваленко повернувся в Емполі на початку лютого. За цей час він зіграв у семи матчах в усіх турнірах.