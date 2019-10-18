Гірн: Якщо Спенс був п'яним під час ДТП, то це огидно

Промоутер про ДТП за участі чемпіона

За наслідками ДТП чемпіону за версією WBC і IBF Еррол Спенс пред'явили звинувачення в тому, що під час аварії він був у нетверезому вигляді, і це є огидним.

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю boxingnews24.com.

"Насправді це огидно. Коли я подивився відео аварії і дізнався, що він залишився живий, я не повірив. Це диво якесь, а потім стає відомо, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Це реально огидно. У мене огиду викликає кожен, хто п'є і водить машину. Це егоїстично, адже на кону стоїть не тільки ваше здоров'я. Ви бачили, з якою швидкістю їхала його машина. Якби на дорозі була інша машина або люди, вони б загинули", - сказав Гірн.

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