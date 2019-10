Чемпіон світу WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс (25-0-0, 21 КО) потрапив у ДТП.

Інцидент стався в Далласі. Боксер не зміг впоратися з керуванням свого Ferrari. У підсумку Спенс отримав серйозні ушкодження і у важкому стані був госпіталізований з місця події.

#BREAKING Sources confirm boxer #ErrolSpence seriously injured in overnight crash along Riverfront Blvd. He was ejected from the car. @DanGodwinFOX4 live with the latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/68mYiogZGs