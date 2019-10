Дерев'янчека та Головкіна госпіталізували після бою

Українця Сергія Дерев'янченко (13-2, 10 КО) та чемпіона IBO і IBF в середній вазі Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО) госпіталізували відразу після бою.

Про це повідомив журналіст Майк Коппінгер.

Both GGG and Derevyanchenko are headed to a local hospital, so neither will be at press conference #GGGDerevyanchenko