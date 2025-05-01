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В одному списку з Ямалем та Беллінгемом: Забарний увійшов у десятку найкращих за важливим показником

Микола Дендак — 1 травня 2025, 10:41
В одному списку з Ямалем та Беллінгемом: Забарний увійшов у десятку найкращих за важливим показником
Ілля Забарний
Getty Images

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний увійшов у десятку футболістів до 23 років з найкращих 5 ліг за кількістю ігрового часу у 2024 році.

Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory.

Українець відіграв у офіційних матчах 4464 хвилини, що є дев'ятим показником у топі. Беззаперечним лідером є зірка Реала Джуд Беллінгем, у якого 5368 хвилин, а на другому місці опинився лідер Барселони Ламін Ямал (5191).

Топ-10 гравців до 23 років з найбільшою кількістю ігрового часу за 2024 рік

  1. Джуд Беллінгем (Реал) – 5368 хвилин.
  2. Ламін Ямал (Барселона) – 5191.
  3. Педрі (Барселона) – 4863.
  4. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 4860.
  5. Пау Кубарсі (Барселона) – 4845.
  6. Нуну Мендеш (ПСЖ) – 4581.
  7. Морган Роджерс (Астон Вілла) – 4551
  8. Раян Гравенберх (Ліверпуль) – 4521.
  9. Ілля Забарний (Борнмут) – 4464.
  10. Беньямін Шешко (Лейпциг) – 4415.

Нагадаємо, що Ілля Забарний знаходиться у сфері інтересів Челсі. Також раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку Ньюкасла. У поточному сезоні Ілля провів за Борнмут 35 матчів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Барселона Борнмут Брайтон Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Ілля Забарний Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліверпуль Чемпіонат Франції, Ліга 1 Педрі ПСЖ РБ Лейпциг Реал Мадрид Нуну Мендеш Беньямін Шешко Джуд Беллінгем Барт Вербрюгген Ламін Ямал Морган Роджерс Пау Кубарсі

Ілля Забарний

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