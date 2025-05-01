В одному списку з Ямалем та Беллінгемом: Забарний увійшов у десятку найкращих за важливим показником

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний увійшов у десятку футболістів до 23 років з найкращих 5 ліг за кількістю ігрового часу у 2024 році.

Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory.

Українець відіграв у офіційних матчах 4464 хвилини, що є дев'ятим показником у топі. Беззаперечним лідером є зірка Реала Джуд Беллінгем, у якого 5368 хвилин, а на другому місці опинився лідер Барселони Ламін Ямал (5191).

Топ-10 гравців до 23 років з найбільшою кількістю ігрового часу за 2024 рік

Джуд Беллінгем (Реал) – 5368 хвилин. Ламін Ямал (Барселона) – 5191. Педрі (Барселона) – 4863. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 4860. Пау Кубарсі (Барселона) – 4845. Нуну Мендеш (ПСЖ) – 4581. Морган Роджерс (Астон Вілла) – 4551 Раян Гравенберх (Ліверпуль) – 4521. Ілля Забарний (Борнмут) – 4464. Беньямін Шешко (Лейпциг) – 4415.

Нагадаємо, що Ілля Забарний знаходиться у сфері інтересів Челсі. Також раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку Ньюкасла. У поточному сезоні Ілля провів за Борнмут 35 матчів.