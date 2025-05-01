В одному списку з Ямалем та Беллінгемом: Забарний увійшов у десятку найкращих за важливим показником
Ілля Забарний
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Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний увійшов у десятку футболістів до 23 років з найкращих 5 ліг за кількістю ігрового часу у 2024 році.
Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory.
Українець відіграв у офіційних матчах 4464 хвилини, що є дев'ятим показником у топі. Беззаперечним лідером є зірка Реала Джуд Беллінгем, у якого 5368 хвилин, а на другому місці опинився лідер Барселони Ламін Ямал (5191).
Топ-10 гравців до 23 років з найбільшою кількістю ігрового часу за 2024 рік
- Джуд Беллінгем (Реал) – 5368 хвилин.
- Ламін Ямал (Барселона) – 5191.
- Педрі (Барселона) – 4863.
- Барт Вербрюгген (Брайтон) – 4860.
- Пау Кубарсі (Барселона) – 4845.
- Нуну Мендеш (ПСЖ) – 4581.
- Морган Роджерс (Астон Вілла) – 4551
- Раян Гравенберх (Ліверпуль) – 4521.
- Ілля Забарний (Борнмут) – 4464.
- Беньямін Шешко (Лейпциг) – 4415.
Нагадаємо, що Ілля Забарний знаходиться у сфері інтересів Челсі. Також раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку Ньюкасла. У поточному сезоні Ілля провів за Борнмут 35 матчів.